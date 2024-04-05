Новый iPad Pro выпустят в начале мая

Если верить информации достаточно известного инсайдера, модели iPad Pro с OLED-дисплеем от Apple должны появиться на рынке уже в начале мая. И этой информации в целом можно доверять, потому что предстоящие модели iPad Pro с OLED-дисплеем от Apple появились в списках индийских регулирующих структур в преддверии их потенциального запуска. В данных списках новые устройства имеют модельные номера A2836 и A2837 — эти номера никак не связаны с существующими моделями iPad, так что они были зарезервированы для каких-то невыпущенных ранее продуктов производителя.

Здесь же стоит напомнить, что компания Apple не смогла выпустить новый iPad в прошлом году — в результате прибыль компании от сегмента планшетных компьютеров значительно снизилась, что сказалось и на квартальных отчётах производителя. Кроме того, ранее сообщалось, что причиной задержки новых устройств являются новые OLED-панели и сложный процесс их производства, что приводит к снижению выпускаемой продукции, и в Apple тогда решили, что не смогут удовлетворить спрос потребителей. Более того, недавно стало известно, что Samsung испытывает трудности в производстве OLED-дисплеев на 11 дюймов — это привело к тому, что Apple была вынуждена передать больше заказов компании LG Display, дабы выпустить достаточное количество матриц и сделать это вовремя. Видимо, на пути к запуску новых планшетов слишком уж много проблем и преград — это может негативно сказаться на стоимости устройства.