Новый iPad Pro выпустят весной

Известный журналист Марк Гурман поделился подробностями о планах компании Apple на выпуск новых планшетов iPad Air, iPad Pro и ноутбука MacBook Air следующего поколения. Утверждается, что уже в марте или апреле состоится презентация новых устройств, а в июне купертиновцы проведут конференции для разработчиков WWDC 2024.

По данным источника, iPad Air 6 оснастят новой камерой, модулем Bluetooth до 5.3, производительной платформой Apple M2 и вариантами дисплея с диагональю 10,9 дюйма и 12,9 дюйма. Новый iPad Pro получит версии на 11 и 13 дюймов, каждый из которых будет основан на OLED-дисплее. Это важно, ведь меньшая версия актуального iPad Pro (2022) основана на IPS-экране. Наконец, новый MacBook Air на фирменном процессоре Apple M3 выйдет в версиях с дисплеями диагональю 13 и 15 дюймов. Также он сможет похвастаться поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6E.