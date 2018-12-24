Новый iPad mini 5 появится в начале 2019 года

2018-12-24, Автор - Ganibal; Продукт - iPad mini 5; [81]
Последний выпуск iPad mini был в далеком 2015 году, и с запуском новой дорогой линейки Apple Pro для iPad Pro казалось, что компания позабыла о самых линейке mini.

China Times утверждает, что у него есть внутренняя информация о грядущем iPad mini 5. Он предположительно поступит в массовое производство в любой момент. Apple также представит новый 9,7-дюймовый iPad. Он будет оснащен большим 10-дюймовым дисплеем с тонкими рамками, что, в свою очередь, означает, что Apple поменяет Touch ID на Face ID.

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