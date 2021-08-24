Новый iPad mini показали на рендерах

Один из инсайдеров опубликовал качественные рендеры планшета iPad mini 6, релиз которого ожидается в следующем месяце. Устройству прочат 8,4-дюймовый экран Liquid Retina с кадровой частотой 60 Гц и одинаковыми рамками со всех сторон, корпус с габаритами 206:138:6,1 мм, расцветки Space Grey, Silver, Rose Gold, Green и Sky Blue, фирменную 5-нанометровую платформу Apple A14 Bionic, 64, 128 или 256 ГБ встроенной памяти, поддержку стилуса Apple Pencil третьего поколения, адаптер беспроводной связи Wi-Fi, модем 5G и боковой дактилоскопический сенсор Touch ID.

Комментарии и отзывы iPad mini 6
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