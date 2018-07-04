Новый iPad получит сканер лица

В сети активно обсуждают новый планшетный компьютер Apple. Есть информация, что данный планшет действительно получит безрамочный дизайн корпуса и камеру TrueDepth, которая будет разблокировать устройство. Пока что это лишь слухи и домыслы, изображение в новости тоже не официальное и с уверенностью говорить о планшете пока что очень рано. Не было никаких серьезных сливов информации, так что дизайнеры просто стараются угадать что же там будет дальше. Но, мы были бы очень рады, если бы новый планшет получил такой вот дизайн корпуса — это существенно изменит рынок и позволит другим производителям тоже делать что-то подобное. Будем надеяться, что разработчики действительно кардинально переделают свой планшет, иначе рынок и правда останется на одном месте. Нам бы этого вообще не хотелось.