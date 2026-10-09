Новый iPhone Air 2 станет ещё тоньше

Согласно новой утечке из цепочки поставок, компания Apple готовит второе поколение ультратонкого iPhone Air. Компания намерена сделать смартфон ещё тоньше, одновременно исправив один из главных недостатков оригинальной модели. По данным корейского инсайдера yeux1122, толщина iPhone Air 2 составит около 5,2 мм — для сравнения, у первого поколения этот показатель достигает 5,6 мм. Уменьшение толщины корпуса обычно означает сокращение места для аккумулятора, однако Apple, предположительно, работает над батареями с повышенной плотностью энергии. Благодаря этому ёмкость аккумулятора iPhone Air 2 может превысить 3149 мАч у предшественника. В более ранних утечках фигурировало значение около 3500 мАч, что потенциально позволит увеличить автономность смартфона. Титановая рамка, благодаря которой первое поколение получилось лёгким, должна сохраниться.

Ещё одним нововведением станет уменьшенный Dynamic Island, аналогичный тому, который поставили в iPhone 18 Pro. Это позволит увеличить полезную площадь экрана. Кроме того, основным недостатком оригинального iPhone Air стала единственная основная камера. По слухам, в следующем поколении появится двойной модуль, состоящий из основного сенсора на 48 Мп и сверхширокоугольной камеры с таким же разрешением. Это расширит возможности съёмки пейзажей, групповых фотографий и других сюжетов. И в основе смартфона, как ожидается, будет лежать процессор A20 Pro, который также предназначен для iPhone 18 Pro.
Раскрыта цена глобальной версии Redmi Note 17 Pro…
Профильный ресурс Ytechb раскрыл цены на европейские версии смартфонов Redmi Note 17, Note 17 Pro и Note …
Apple выпустит всего 6 миллионов iPhone Duo…
Некоторое время назад аналитик Джефф Пу выпустил свой прогноз по предзаказам на флагманские смартфоны iPh…
HUAWEI nova 16s получил батарею на 7000 мАч…
Компания HUAWEI представила на глобальном рынке смартфон nova 16s, который базируется на фирменной 7-нано…
Глобальную версию OPPO A7 Pro Max оценили в 600 евро …
Компания OPPO представила в Европе смартфон A7 Pro Max 5G, который дебютировал в Китае еще в начале авгус…
OPPO K14 Lite с АКБ на 7000 мАч готов к выходу …
Компания OPPO объявила, что 16 сентября в Индии будет представлен смартфон OPPO K14 Lite. Производитель п…
iQOO 16 продается сильно хуже iQOO 15…
Несмотря на впечатляющие продажи в первый день новенький флагман iQOO 16 не смог опередить iQOO 15 за пер…
Опубликованы примеры фото на Xiaomi 18 Fold…
Руководитель компании Xiaomi Лу Вейбинг опубликовал несколько фотографий, сделанных на основную камеру ск…
Смартфон HUAWEI Pura 90s Pro Max оценили в 1200 долларов …
Компания HUAWEI пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Pura 90s Pro Max, которая базируется…
Обзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИОбзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИ
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Обзор HUAWEI Pura 90s Pro Max. Главный камерофон с четырехкратным зумом и телевиком на 200 МпОбзор HUAWEI Pura 90s Pro Max. Главный камерофон с четырехкратным зумом и телевиком на 200 Мп
Обзор realme C100i:ставка на батарею и практичностьОбзор realme C100i:ставка на батарею и практичность
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor