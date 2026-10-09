Новый iPhone Air 2 станет ещё тоньше

Согласно новой утечке из цепочки поставок, компания Apple готовит второе поколение ультратонкого iPhone Air. Компания намерена сделать смартфон ещё тоньше, одновременно исправив один из главных недостатков оригинальной модели. По данным корейского инсайдера yeux1122, толщина iPhone Air 2 составит около 5,2 мм — для сравнения, у первого поколения этот показатель достигает 5,6 мм. Уменьшение толщины корпуса обычно означает сокращение места для аккумулятора, однако Apple, предположительно, работает над батареями с повышенной плотностью энергии. Благодаря этому ёмкость аккумулятора iPhone Air 2 может превысить 3149 мАч у предшественника. В более ранних утечках фигурировало значение около 3500 мАч, что потенциально позволит увеличить автономность смартфона. Титановая рамка, благодаря которой первое поколение получилось лёгким, должна сохраниться.

Ещё одним нововведением станет уменьшенный Dynamic Island, аналогичный тому, который поставили в iPhone 18 Pro. Это позволит увеличить полезную площадь экрана. Кроме того, основным недостатком оригинального iPhone Air стала единственная основная камера. По слухам, в следующем поколении появится двойной модуль, состоящий из основного сенсора на 48 Мп и сверхширокоугольной камеры с таким же разрешением. Это расширит возможности съёмки пейзажей, групповых фотографий и других сюжетов. И в основе смартфона, как ожидается, будет лежать процессор A20 Pro, который также предназначен для iPhone 18 Pro.