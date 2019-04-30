Новый iPhone XR может получить камеру с двукратным оптическим зумом

Сетевые источники со ссылкой на поставщиков поделились подробностями о камере смартфона iPhone XR 2019, который еще не был представлен официально. Утверждается, что один из модулей основной камеры сможет похвастаться двукратным оптическим зумом. Впрочем, подобное новшество не очень сильно впечатляет на фоне камеры с трехкратным оптическим зумом в готовящемся к выходу OnePlus 7 Pro и камеры с пятикратным оптическим зумом в топовом камерофоне Huawei P30 Pro. Ранее сообщалось, что новый iPhone XR получит двойную тыльную камеру и дизайн с узкими боковыми рамками, как у iPhone XS.