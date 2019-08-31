Новый игровой планшет от Huawei - MediaPad M6 Turbo Edition

Huawei представила новую версию планшета MediaPad M6 Edition, предназначенную для китайского рынка - по крайней мере, на данный момент. Планшет разработан специально для игр, благодаря фирменному процессору HiSilicon Kirin 980. Отличительной чертой новинки является наличие жидкостной системы охлаждения процессора.

MediaPad M6 Edition сенсорный экран 8,4 2560x1600 IPS, металлический корпус, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ встроенной памяти, слот для карт памяти microSD, 13 МП заднюю камеру, 8 МП фронтальную камеру и батарею на 6 100 мАч.

Планшет работает под управлением Android 9 Pie с EMUI 9.1. Версия Wi-Fi будет стоить $ 377, а модель с дополнительным подключением 4G продается по цене $ 419.