Новый компьютерный рюкзак Xiaomi Mi Bumblebee выходит на рынок

2019-01-15, Автор - Anna; Продукт - Xiaomi Mi Bumblebee ; [114]
Рюкзак Xiaomi Mi Bumblebee - это рюкзак с научно-фантастическим дизайном, который особенно подходит для молодежи и всех тех, кто является поклонниками франшизы Transformers. Дизайн имеет граненый элемент и арочный жесткий корпус повышенной прочностью и очень большим пространством. Общая внутренняя емкость 16 л, а габариты 53x35x16 см.

Поверхность представляет собой двойную оболочку с комбинацией высокопрочного поликарбоната и этиленвинилацетата (EVA). Скрытая молния находится сзади. Наплечный ремень набит хлопковой подкладкой со встроенным багажным ремнем. На внутренней стороне находится отдельное компьютерное отделение, выполненное из кашемира, которое может с комфортом вмещать 15,6-дюймовый ноутбук и оснащено несколькими функциональными карманами для хранения. Существуют и другие съемные перегородки, предназначенные для удовлетворения различных потребностей в хранении.

Компьютерный рюкзак Mi Bumblebee будет доступен в цветах Beetle Yellow и Armor Grey по цене около 80 долларов.

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