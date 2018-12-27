Новый концентратор USB-C для iPad Pro

Hyper, сторонний производитель оборудования Apple, создал новое устройство, которое решает одну из самых больших проблем с iPad Pro 2018 года - огромное количество ключей, необходимых для базового подключения к внешним устройствам.

HyperDrive для iPad Pro - это концентратор 6-в-1, который может заменить все эти ключи и при этом выглядеть намного лучше. Он подключается к боковой панели iPad Pro через порт USB-C. Важно, что он работает как с 11 и 12,9-дюймовыми iPad Pro.

Устройство имеет следующие порты: один HDMI, один USB-C, устройство чтения карт памяти microSD и SD, порт USB-A и аудиоразъем 3,5 мм. Это позволяет выводить изображения iPad Pro на внешний монитор, импортировать фотографии с камер и многое другое. Более того, он небольшой и компактный, имеет ширину всего 8,9 см.