Новый контроллер SteelSeries Nimbus + обеспечивает 50 часов автономной работы

Компания SteelSeries анонсировал беспроводной игровой контроллер Nimbus +, который работает на iOS, macOS и tvOS.

Новый сертифицированный MFi Nimbus + содержит несколько значительных обновлений. Например, перезаряжаемый аккумулятор теперь предлагает 50 часов непрерывной работы без подзарядки. Также в комплекте есть универсальное крепление для смартфона, которое не придется докупать отдельно.

SteelSeries также предлагает кликабельные кнопки джойстика L3 / R3 для консольного исполнения и дополнительные опции ввода, а также специальные кнопки меню и опции для удобной навигации. Новинка поступит в продажу в конце этого месяца за $ 70.
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