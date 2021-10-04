Новый коврик для мыши HyperX Pulsefire Mat RGB сделает игровой мир ярче

4 октября 2021 года – производитель игровой периферии HyperX объявляет о выпуске коврика для мыши HyperX Pulsefire Mat RGB. Новый коврик изготовлен из плотной ткани, которая обеспечивает точность и управляемость. Модель включает в себя динамические световые эффекты RGB с подсветкой, проходящей по краю коврика для мыши. Pulsefire Mat RGB имеет две зоны освещения, которые можно настроить с помощью программного обеспечения HyperX NGENUITY.

Pulsefire Mat RGB имеет встроенную память для сохранения трех профилей освещения, а также встроенный сенсорный датчик для легкого переключения между профилями для непрерывного и интуитивно понятного взаимодействия. Благодаря бесшовной технологии соединения материалов предотвращается истирание, поэтому коврик Pulsefire Mat RGB не только обеспечивает ровную и однородную поверхность, но также устойчив к ежедневному износу.

«Геймеры ищут новейшее оборудование для улучшения своих игровых настроек, а новый коврик для мыши HyperX Pulsefire Mat RGB задает дополнительный уровень для их игровых настроек», – комментирует Маркус Херманн, директор HyperX по направлению игр на ПК. «Новый коврик Pulsefire Mat RGB дополняет существующие продукты HyperX с RGB-подсветкой, позволяя геймерам персонализировать свои настройки с помощью настраиваемой подсветки гарнитур, клавиатур, микрофонов, мышей и ковриков для мыши».

Игровая поверхность коврика для мыши изготовлена ​​из плотно сплетенной ткани, которая обеспечивает точность, а противоскользящая резиновая основа стабильно и надежно удерживает коврик для мыши на месте, чтобы соответствовать движениям мыши и игровым настройкам. Pulsefire Mat RGB доступен в размере XL и может быть удобно свернут для переноски. На коврик предоставляется двухлетняя гарантия.

Коврик для мыши HyperX Pulsefire Mat RGB можно будет приобрести в ноябре 2021 года.

Физические характеристики

  • Материал: ткань, резина
  • Размер: XL
  • Ширина: 900 мм
  • Длина: 420 мм
  • Толщина: 4 мм
  • Вес: 1000 г
  • Тип кабеля: прикрепленный, плетеный
  • Длина кабеля: 1,8 м
    • Комментарии и отзывы HyperX Pulsefire Mat RGB
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