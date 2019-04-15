Новый маршрутизатор Tenda 4G680

Tenda выпустила новый маршрутизатор под названием Tenda 4G680.

Этот новый маршрутизатор поддерживает 4G LTE и VoLTE, а также стандартные функции, такие как IEEE 802.11b / g / n, и скорости передачи данных до 300 Мбит/с. Согласно заявлению компании, благодаря встроенному 4G LTE-модему маршрутизатор пригодится, когда вы пытаетесь транслировать фильмы высокого качества и загружать файлы огромных размеров. Маршрутизатор Tenda 4G680 также поставляется с портом RJ11, который можно использовать для подключения к телефону. Также вы можете подключить SIM-карту к маршрутизатору и подключиться к Интернету без какой-либо настройки. В случае плохого беспроводного соединения в режиме WAN устройство переключится на 4G LTE и обеспечит стабильное соединение. Стоимость маршрутизатора составляет 173 доллара.