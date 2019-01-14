Новый материал для 3D печати

На CES 2019 компания Formlabs продемонстрировали новую многофункциональную смолу для 3D принтеров. Новый материал гибкий и эластичный.

По данным компании, продукты, изготовленные из данной смолы, имеют дюрометр по Шору 50 А, что достаточно, чтобы придать ему, резиноподобные свойства. Formlabs также модернизировал смолы, которые он продает медицинским работникам для изготовления зубных протезов. Этот очищенный FDA материал, который напоминает традиционные зубные протезы, он в пять раз дешевле существующих протезов.