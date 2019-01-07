Новый микрофон Blue Ember созданный специально для стримеров

Компания Blue на выставке CES 2019 представила USB-микрофон Blue Ember с технологией plug-and-play и новой опцией XLR, предназначенная для стримеров.

Blue Ember - это микрофон стоимостью 100 долларов, который разработан для снижения фонового шума благодаря своей «узкой чувствительности». В основном, кардиоидный рисунок микрофона фокусируется на том, что находится прямо перед ним, чтобы минимизировать любой шум в помещении. Как и многие приборы XLR, Ember работает на фантомном питании и обеспечивает высокий выходной сигнал, который с легкостью справится с речью, вокалом и инструментами. Он поставляется с креплением для любой стандартной подставки для микрофона и работает с подвесным креплением Blue S3 Shock и кронштейном стрелы Compass.