Новый микрофон Razer Seiren Elite для стримеров

Razer представила новое дополнение к линейке Razer Broadcaster профессионального потокового оборудования, микрофона Razer Seiren Elite.Razer Seiren Elite - это динамический USB-микрофон, оснащенный профессиональными функциями для передачи высококачественного звука в живые стримеры и трансляторы YouTube. Конструкция с одной капсулой в сочетании со встроенным фильтром и ограничителем дает более богатый, более теплый вокальный тон, ранее доступный только через высокотехнологичное вещательное оборудование.Razer Seiren Elite имеет единую динамическую капсулу и карту захвата кардиоида для точной широкочастотной записи. Встроенный фильтр верхних частот удаляет нежелательные низкочастотные вибрации, такие как шум вентилятора или шум воздуха кондиционера. И когда волнение становится слишком сильным, цифровой / аналоговый вокальный ограничитель автоматически корректирует усиление звука, чтобы предотвратить искажение и выскакивание, сохраняя поток и записи сбалансированными и плавными.Razer Seiren Elite будет стоить: USD$199.99 / €219.99