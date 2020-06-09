Новый мини-ПК ASRock DeskMini может получить Ryzen 7 4700G

Вот уже на протяжении нескольких лет компания ASRock радует фанатов мини-компьютерами DeskMini в формате Mini STX. Прошлогодняя модель DeskMini A300 и вовсе стала первым подобным ПК на платформе AMD. Сегодня в сети появилось упоминание модели ASRock X300M-STX, которая построена на неназванном гибридном процессоре AMD с восемью ядрами и частотой 3,5-4,2 ГГц. Предполагается, что речь идет об APU нового поколения Renoir. В бенчмарке 3DMark Time Spy ПК набрал 8522 балла для процессора и 1182 балла для графики. Эти результаты подтверждают слухи о том, что новый мини-ПК ASRock работает на топовом настольном APU Ryzen нового поколения. Дата его анонса и ориентировочная цена пока не сообщаются.

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