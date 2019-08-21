Новый настольный компьютер Dell G5 Gaming Desktop

Dell выпустила свой первый игровой компьютер серии G, разработанный для дополнения игровых ноутбуков серии G. Совершенно новый Dell G5 Desktop представлен как игровой пк начального уровня. Он оснащен входом без дополнительными слотами для хранения, а также имеет возможность выбора из четырех различных режимов с воздушным охлаждением и также будет поставляться с дополнительным синим светодиодным освещением.

G5 Desktop поставляется с широким спектром настроек. Он оснащен множеством чипов Intel 9-го поколения от четырехъядерной модели i3 9100 вплоть до восьмиядерного Core i9 9900K с 16 МБ кэш-памяти L3 и Turbo Boost до 5,0 ГГц.

Графические опции доступны в большом количестве и начинаются с GTX 1660 Ti на базе Tving от Nvidia с 4 ГБ видеопамяти GDDR5, а также с RTV-системой отслеживания лучей Nvidia RTX 2080 с 8 ГБ видеопамяти GDDR6 VRAM. Можно сконфигурировать его с графикой AMD Radeon, начиная с RX 560X и заканчивая новыми графическими процессорами серии Radeon RX 5700.

Поддержка ОЗУ обеспечивает до 64 ГБ двухканальной памяти DDR4 2666 МГц, но в стандартной комплектации она начинается с 8 ГБ. Варианты хранения включают в себя жесткие диски SATA с жестким диском объемом до 2 ТБ или SSD-накопители M.2 PCIe объемом до 1 ТБ с 2 разъемами по 2,5 дюйма и 1 разъемом M.2.

Варианты питания включают 360 Вт или источник питания 460 Вт, что, по-видимому, для Dell является достаточным, поскольку аппарат основан на чипсете Intel H370 Express, который не поддерживает разгон. G5 также поставляется с картой Wi-Fi AX1650 Killer с поддержкой нового стандарта Wi-Fi 6.