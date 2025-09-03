Новый ноутбук Acer Nitro V 16 получил CPU Core 9 270H

Компания Acer пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделями Acer Nitro V 16 (ANV16-72) и Nitro V 16S (ANV16S-71), которые основаны на 14-ядерном процессоре Intel Core 9 270H с максимальной частотой 5,8 ГГц. Новинки также оснащаются графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop, до 32 ГБ ОЗУ DDR5 с частотой 5600 МТ/с, твердотельным накопителем PCIe Gen4 вместимостью до 2 ТБ, системой охлаждения с двумя вентиляторами, 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 180 Гц и временем отклика 3 мс, а также версией с разрешением 1920:1200 пикселей и той же частотой обновления, портом Thunderbolt 4 Type-C, тремя интерфейсами USB Type-A и одним HDMI 2.1, картридером microSD, портом Ethernet RJ-45, 3,5-мм аудиогнездом, адаптерами Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Nitro V 16S отличается отсутствием технологии Intel Killer DoubleShot Pro и более легким и компактным корпусом. Ноутбуки оценены от 1000 и от 1300 евро соответственно.

AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080
Обзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбука
Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050
Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721
Flydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбук
