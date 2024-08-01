Новый планшет HMD получит модем 5G

В сети появились подробности о планшете от компании HMD, который пока фигурирует под кодовым названием Scarecrow («пугало»). Судя по рендерам и описанию, перед нами устройство среднего ценового сегмента с дизайном в стиле Nokia Lumia 2520.

Итак, устройству приписывают наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой разрешением 13 Мп (фазовый автофокус и светосильная оптика) и 5 Мп (сверхширик), селфи-камерой на 8 Мп, 10,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, аккумулятором ёмкостью 9200 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 30 Вт, модемом для сотовых сетей пятого поколения, 3,5-мм гнездом для наушников, модулем NFC и коннектором для клавиатуры.