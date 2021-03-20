Новый планшет Lenovo получит SoC Snapdragon 870

Компания Lenovo поделились подробностями о своем новом планшете, который пока еще не имеет названия и даты выхода. Итак, аппарат получит производительную восьмиядерную платформу Snapdragon 870, который будет использоваться в потенциальном конкуренте Xiaomi Mi Pad 5, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной флэш-памяти и предустановленную операционную систему Android 11 с прошивкой ZUI 12.5.

Очевидно, что нас ждет более продвинутый планшет по сравнению с Lenovo Xiaoxin Pad Pro, который характеризуется процессором Snapdragon 730G, 11,5-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2560:1600 точек, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, а также четыре громкоговорителя.