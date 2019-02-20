Новый планшет Samsung Galaxy Tab S5e

В сочетании с клавиатурой (продается отдельно) и док-станцией Samsung DeX планшет превращается в удобный инструмент для работы с пользовательским интерфейсом на большом мониторе. С функцией «Всегда на связи» пользователь может отвечать на звонки или сообщения прямо с планшета, даже когда смартфон находится далеко или подключен к другой Wi-Fi сети.Samsung Galaxy Tab S5e стал первым планшетом компании с обновленным интеллектуальным помощником Bixby 2.0. Аппарат способен выступать в роли центра управления домашней техникой. Например, пользователи могут управлять несколькими домашними устройствами одновременно с функцией Quick Command, которая позволяет «привязывать» ряд действий к одной голосовой команде. В тонком корпусе поместился аккумулятор ёмкостью 7040 мАч, обеспечивающий 14,5 часа автономной работы. Также в устройстве предусмотрена поддержка технологии быстрой зарядки.Небольшие габариты не помешали Samsung оснастить новинку аудиосистемой из четырех динамиков, что позволяет получить эффект стерео в любом положении. Кроме того, устройство поддерживает технологию объёмного звучания Dolby Atmos от AKG.Galaxy Tab S5e выполнен в новом для линейки дизайне. Толщина его металлического корпуса составляет всего 5,5 мм, а вес — 400 г. С такими габаритами это один из самых компактных 10,5-дюймовых планшетов на рынке. Его оснастили Super AMOLED-дисплеем с соотношением сторон 16:10 и невидимой клавишей «Домой». Благодаря тонким рамкам экран занимает 81,8% площади лицевой панели.О стоимости смартфона пока неизвестно.