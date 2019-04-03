Новый планшет iPad Air оказался почти нерементопригодным

Вчера специалисты iFixit оценили ремонтопригодность планшета iPad mini 5 на два балла из десяти, а сегодня вынесли свой вердикт модели iPad Air 3. Новинка оказалась не хуже и не лучше своего меньшего собрата, набрав те же 2 балла. Забавно, что вышедший пять лет назад первый iPad Air также получил два балла за ремонтопригодность.

Разобрав планшет, специалисты обнаружили аккумулятор с увеличившейся относительно предшественника ёмкостью (30,8 против 27,6 Втч), расположенные на системной плате чипсет Apple APL1W81 A12 Bionic, совмещённый с микросхемой оперативной памяти K Hynix H9HKNNNDBMMUYR, флэш-память Toshiba TSB3243V40755TWNA1, два контроллера Broadcom BCM15900B0 и менее значительные компоненты.