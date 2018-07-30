Новый планшет iPad Pro лишится разъёма для наушников

Японское издание MacOtakara опубликовала подробности о новом поколении планшета iPad Pro, официальный анонс которого ожидается этой осенью. По словам источника, новинка получит более компактные габариты благодаря уменьшенным рамкам и лишится 3,5-мм разъёма для наушников. Размеры 10,5-дюймового планшета 247,5:178,7:6 мм. Габариты актуальной модели равны 250,6:174,1:6,1 мм. Также в устройстве не будет домашней кнопки со сканером отпечатков пальцев, а в вырезе экрана появятся датчики TrueDepth для распознавания пользователя по лицу Face ID. Смарт-коннектор переедет с боковой грани на нижнюю и будет располагаться рядом с разъёмом Lightning.