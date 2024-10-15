Новый планшет iPad mini оценили в 500 долларов

Компания Apple пополнила ассортимент компактных планшетов седьмым поколением модели iPad mini, которая появится в продаже 23 октября по цене от 500 долларов. Новинку оснастили 8,3-дюймовым Liquid Retina-экраном с разрешением 2266:1488 точек, кадровой частотой 60 Гц и максимальной яркостью 500 нит, фирменным процессором A17 Pro, который на 25% быстрее прошлого поколения, корпусом толщиной 6,3 мм и массой 293 грамма, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6E, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 12 Мп, фронтальной камерой разрешением 12 Мп, Touch ID, батареей ёмкостью 19,3 Втч с автономностью до 10 часов, а также конфигурациями на 128, 256 и 512 ГБ флеш-памяти.

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