Новый планшет iPad оценен в 31 тысячу рублей

Компания Apple пополнила ассортимент планшетов своей самой дешевой моделью – iPad, которая, несмотря на слухи, почти не поменялась внешне, но стала немного мощнее. Новинку оснастили 10,2-дюймовым Retina-дисплеем с поддержкой True Tone, физической клавишей Home, все еще очень производительной платформой A13 Bionic, которая используется в смартфонах iPhone 11, 64 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти, поддержкой функции Center Stage, поддержкой стилуса Apple Pencil первого поколения и фирменных чехлов с клавиатурой, 12-Мп тыльной и 12-Мп селфи-камерами, интерфейсом и предустановленной iPadOS 15. Планшет появится в продаже 24 сентября по цене от 31 тысячи рублей.

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