Новый продукт Huawei Honor 8X

Компания Huawei выпустила смартфон в этом году с хорошими техническими характеристиками. Электронная начинка устройства базируется на мобильном чипсете Qualcomm Snapdragon 660. В состав микросхемы входят 8 ядер Kryo 260, работающих на частоте 2,2 ГГц. Графикой управляет видеоускоритель Adreno 512. Впрочем, производитель Huawei может заменить процессор, разработанный Snapdragon, на компонент Kirin собственной разработки.Гаджет получил экран с вырезом в верхней части, который предназначен для селфи-камеры. На тыльной стороне смартфона видна главная камера с двумя объективами, ориентированными вертикально. Также на задней стенке расположен сканер для распознавания владельца по отпечаткам пальцев.О стоимости смартфона пока неизвестно.