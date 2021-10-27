Новый проектор LG CineBeam

Компания LG USA объявляет о дебюте светодиодного проектора LG CineBeam Full HD. LG CineBeam - последнее нововведение в популярной линейке проекторов высокого разрешения CineBeam от LG. Он обеспечивает завораживающее качество изображения в обширных пропорциях с удобством портативности, что делает его идеальным выбором для любителей кино, которые также хотят, чтобы их домашний кинотеатр перемещался вместе с ними. LG CineBeam PF610P теперь доступен в некоторых авторизованных магазинах LG и на LG.com.

Светодиодный проектор LG CineBeam Full HD обеспечивает потрясающее изображение с высоким разрешением, яркими оттенками и поразительной четкостью при диагонали до 120 дюймов. LG CineBeam обладает яркостью в 1000 люмен и оснащен 4-канальным светодиодом, который увеличивает яркость, контраст и цвет для более захватывающих впечатлений от развлечений. Источник света проектора чрезвычайно надежен и долговечен, его срок службы составляет около 30 000 часов развлечений. Светодиодный проектор LG CineBeam Full HD обеспечивает яркое и кристально чистое изображение благодаря 4-угольному трапецеидальному искажению. Благодаря возможности регулировки экрана с четырех разных точек трапецеидальные искажения достигают точных пропорций практически под любым углом. Кроме того, проектор имеет коэффициент проекции 1,195, что позволяет проецировать большие экраны даже с близкого расстояния, превращая любую комнату в домашний кинотеатр. Для максимального удобства светодиодный проектор LG CineBeam Full HD поддерживает беспроводное соединение с аудиосистемами домашнего кинотеатра через Bluetooth.
Комментарии и отзывы LG CineBeam
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