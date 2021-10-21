Новый роутер Redmi Router AX1800

Redmi запустила в Китае новый маршрутизатор под названием Redmi Router AX1800. Хотя продукт является новым для страны происхождения бренда, он не продается на международных рынках. Так как, ранее в этом году Xiaomi уже выпустила этот маршрутизатор с брендом Mi, чипсетом Qualcomm и большим объемом оперативной памяти в некоторых странах.

Говоря о функциях, новый маршрутизатор под маркой Redmi предлагает подключение по WiFi 6 с OFDMA. Он имеет 4 внешние всенаправленные антенны с высоким коэффициентом усиления 5 дБи. Эти антенны поддерживают алгоритмы исправления ошибок LDPC для улучшения помехоустойчивости и покрытия сигнала для передачи данных. В нем установлен безымянный двухъядерный процессор 880 МГц в паре со 128 МБ ОЗУ. Другие функции маршрутизатора включают 1 порт WAN, 3 порта LAN, формирование диаграммы направленности, окраску BSS, WPA3, MU-MIMO, IPv6, двухдиапазонную интеграцию в один, поддержку ячеистой сети, операционную систему OpenWRT и поддержку приложения Xiaomi Easy Connect как на Android, так и на iOS.
Комментарии и отзывы Redmi Router AX1800
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