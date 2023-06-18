Новый смартфон Honor получит батарею на 5800 мАч

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о безымянном смартфоне Honor, выход которого ожидается в ближайшее время. Итак, устройству приписывают наличие однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, дисплея с разрешением 1,5К, основной камеры с главным модулем на базе 108-Мп датчика изображения и батареи ёмкостью 5800 мАч. Ранее в сети появились характеристики Honor 90 Lite, которому прочат 6,7-дюймовый ЖК-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, платформу MediaTek Dimensity 6020, тройную тыльную камеру с модулями на 100 Мп, 5 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, поддержку 22,5-Вт проводной зарядки и поддержку сетей 5G.