Новый смартфон Infinix получит 60-Мп селфи-камеру с OIS

Сетевые источники сообщают, что компании Infinix готовит к выходу смартфон, рассчитанный на фанатов селфи. Утверждается, что аппарат оснастят фронтальной камерой с датчиком изображения разрешением 60 Мп, да еще и с оптической стабилизацией изображения! Сразу скажем, что ничего сравнимого на рынке смартфонов пока нет.

Ранее в сети появилась информация о модели Infinix Zero Ultra, которой прочат поддержку сверхбыстрой проводной зарядки Thunder Charge мощностью 180 Вт, батарею ёмкостью 4500 мАч, а также 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. Цена этого смартфона на индийском рынке должна составить от 315 до 380 долларов.
Представлен смартфон Lenovo Legion Y70…
Компания Lenovo пополнила ассортимент смартфонов моделью Lenovo Legion Y70, которая, как и большинство фл…
Дюймовый датчик в Xiaomi 12S Ultra показали на видео…
Популярный видеоблогер JerryRigEverything после теста Xiaomi 12S Ultra решил измерить установленный в гла…
Apple запустит свои продукты в этом году гораздо раньше…
Недавно сообщалось, что 7 сентября Apple проведет свое первое осеннее мероприятие, на котором будет анонс…
Опубликовано первое фото с 200-Мп камеры Moto Edge X30 Pro…
Компания Motorola опубликовала первое фото, сделанное на основную камеру флагманского смартфона Edge X30 …
В сеть попали характеристики Samsung Galaxy S23 Ultra…
Несмотря на то, что Samsung занята подготовкой презентации смартфонов Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4 на завтр…
Компактный флагман ASUS Zenfone 9 показали на рендерах…
Сетевые инсайдеры опубликовали качественные изображения флагманского смартфона ASUS Zenfone 9, официальны…
Google Pixel 7 будет поддерживать Bluetooth LE Audio…
Изменение кода в Android Open Source Project (AOSP) может свидетельствовать о том, что Pixel 7 и Pixel 7 …
Samsung Galaxy A04s получит 50-Мп камеру…
В сети появились качественные изображения и подробности о недорогом смартфоне Samsung Galaxy A04s, которы…
Обзор SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA (SM-S908B). Спорный флагман 2022Обзор SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA (SM-S908B). Спорный флагман 2022
Обзор INOI A52 Lite. Недорогой смартфон для звонков, браузера и мессенджеровОбзор INOI A52 Lite. Недорогой смартфон для звонков, браузера и мессенджеров
Обзор itel Vision 3 Plus. Емкий аккумулятор, NFC, экран 90 Гц и 4/64 памятиОбзор itel Vision 3 Plus. Емкий аккумулятор, NFC, экран 90 Гц и 4/64 памяти
Обзор BQ 6868L Wide 4/64 ГБ. Смартфон для школьника 2022Обзор BQ 6868L Wide 4/64 ГБ. Смартфон для школьника 2022
Обзор Huawei nova 9. Лучшая камера в смартфоне до 39 990 рублей?Обзор Huawei nova 9. Лучшая камера в смартфоне до 39 990 рублей?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor