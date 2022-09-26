Новый смартфон Infinix получит 60-Мп селфи-камеру с OIS

Сетевые источники сообщают, что компании Infinix готовит к выходу смартфон, рассчитанный на фанатов селфи. Утверждается, что аппарат оснастят фронтальной камерой с датчиком изображения разрешением 60 Мп, да еще и с оптической стабилизацией изображения! Сразу скажем, что ничего сравнимого на рынке смартфонов пока нет.

Ранее в сети появилась информация о модели Infinix Zero Ultra, которой прочат поддержку сверхбыстрой проводной зарядки Thunder Charge мощностью 180 Вт, батарею ёмкостью 4500 мАч, а также 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. Цена этого смартфона на индийском рынке должна составить от 315 до 380 долларов.