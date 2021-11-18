Новый смартфон Moto G200

Motorola представила новый смартфон Moto G200. Смартфон работает на лучшем на данный момент процессоре Qualcomm - Snapdragon 888+.

Еще одно обновление состоит в том, что большой 6,8-дюймовый ЖК-дисплей Motorola Moto G200 теперь работает с частотой обновления 144 Гц по сравнению с 90 Гц. Дисплей также имеет сертификацию HDR10 и поддерживает цветовое пространство DCI-P3. Возвращаясь к чипсету, он сочетается с 8 ГБ быстрой оперативной памяти LPDDR5 и 128/256 ГБ хранилища UFS 3.1. Эту производительность также можно использовать в режиме рабочего стола Motorola Ready For.

Последнее крупное обновление - камера. Основной модуль оснащен датчиком 108MP, который может похвастаться эффективным размером пикселя 2,1 мкм при использовании биннинга 9-в-1 и захвата видео 8K, плюс режим замедленной съемки 960 кадров в секунду. Рядом находится 13-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с автофокусом, которая выполняет функцию макро-камеры. На передней панели находится 16-мегапиксельная селфи-камера.

Телефон питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 33 Вт. Motorola заявляет, что 15 минут зарядки достаточно, чтобы прослужить вам целый день. Рамка и задняя часть сделаны из пластика с базовой водонепроницаемостью (IP52).