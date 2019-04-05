Новый смартфон Samsung Galaxy A90

Samsung продемонстрировал концепт будущего смартфона Samsung Galaxy A90. Согласно информации, Galaxy A90 будет работать на процессоре Snapdragon 715 SoC, это преемник Snapdragon 710/712.

Смартфон будет демонстрировать 6,7-дюймовый Full-HD+ OLED-дисплей, оснащенный технологией преобразования звука. Это устранит необходимость в динамике и добавит немного больше места для экрана. Galaxy A90 будет весить 219 грамм с размерами 76,5 х 165,0 х 9,0 мм. Он будет поставляться с батареей емкостью 3700 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт. 10 апреля Samsung запланировал мероприятие, на котором ожидается подробное раскрытие данного смартфона.