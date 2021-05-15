Новый смартфон Ulefone Power получит АКБ на 13200 мАч

Компания Ulefone объявила о скором выходе нового смартфона серии Power, который сможет похвастаться батареей ёмкостью 13200 мАч. Напомним, что выпущенный три года назад Ulefone Power 5 имеет аккумулятор на 13000 мАч. Смартфон также оснащается адаптером питания на 25 Вт, обратной 10-Вт беспроводной зарядкой, 6-дюймовым дисплеем с разрешение 2160:1080 пикселей, платформой Helio P23, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, двойной основной камерой на 21 Мп и 5 Мп с оптической стабилизацией изображения, сдвоенной фронтальной камерой на 13 Мп и 5 Мп, защитой по стандарту IP68, системой распознавания лица и боковым сканером отпечатков пальцев.