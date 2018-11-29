Новый смартфон Xiaomi Redmi может получить тройную камеру

Сетевые источники опубликовали рендеры, на которых, как утверждается, изображен грядущий смартфон Xiaomi Redmi. Самое интересное, что аппарат получит тройную основную камеру. Также смартфону прочат 6,1-дюймовый Magic Screen-дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев, шустрый процессор Qualcomm Snapdragon 710, 4-6 ГБ оперативной и 64-128 ГБ встроенной флэш-памяти, аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки, тройную камеру с датчиками на 5, 8 и 22 Мп, а также фронтальную камеру на 22 Мп. Отметим, что тройную тыльную камеру должен получить флагман Xiaomi Mi 9, официальный анонс которого ожидается в начале следующего года.