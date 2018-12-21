Новый смартфон vivo Y93

Сегодня в Индии появился смартфон vivo Y93 с чипсетом Helio P22 и сканером отпечатков пальцев на задней панели.

Это необычный vivo Y93, в корпусе vivo Y95 и с внутренностями vivo Y93s. Индийская версия vivo Y93 имеет 6,22-дюймовый ЖК-экран с разрешением HD+ и соотношением сторон 19:9. На экране есть вырез для камеры в виде капли. На задней панели расположилась двойная камера на 13+2 МР. Смартфон имеет память 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной.

Фишкой смартфона является аккумулятор на 4030 мАч. Смартфон сохранил аудиоразъем на 3,5-мм. vivo Y93 работает под управлением Android Oreo с фирменной оболочкой Funtouch 4.5.