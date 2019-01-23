Новый стилус Surface Go, для маленьких детских рук

2019-01-23, Автор - Ganibal; Продукт - Surface Go; [77]
Microsoft стремится сделать Windows Ink более полезным для детей с помощью нового стилуса Surface Go, который легче держать маленькими детскими руками.

Новый стилус короче на четыре дюйма в длину, а в конце есть также слот для крепления его к компьютеру. На боковой стороне есть две кнопки, также как у Surface Pen, но сверху нет ластика. Использование стилуса - более естественный способ записывать такие вещи, как математические уравнения, это также может помочь студентам сохранять заметки, чем печатать их в ускоренном режиме. Школы могут получить стилус по 20 штук в упаковках за 799,80 долларов или около 40 долларов за ручку.


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