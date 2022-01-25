Новый телефон Meizu появился на TENAA

В новом отчете TENAA был обнаружен интересный дизайн смартфона Meizu M2111 с двойной камерой, напоминающей iPhone 13 , и дисплеем с вырезом для селфи-камеры. На задней стороне расположился логотип новой линейки mBlu.

Предварительный список спецификаций подтверждает, что смартфон будет оснащен 6,51-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 710 x 1600 пикселей и 8-мегапиксельной селфи-камерой. Основная камера на задней панели — это 48-мегапиксельная камера, подробности о вспомогательном модуле не сообщаются. Есть версия с 4 и 6 ГБ ОЗУ и 64/128/256 ГБ. Заявленные размеры телефона составляют 164,5×76,5×9,3 мм, а вес — 201 грамм.

Смартфон работает на неизвестном четырехъядерном процессоре с тактовой частотой 2,0 ГГц. Meizu M2111 питается от аккумулятора на 5000 мАч