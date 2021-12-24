Новый зарядный блок мощностью 120 Вт от компании Anker

Две из четырех портов USB-C идеально подходят для мобильных телефонов и планшетов и обеспечивают мощность 20 Вт. Два других способны обеспечить до 100 Вт или 90 Вт. Есть даже порт на 60 Вт для идеального среднего уровня между 100 Вт и 20 Вт.
Универсальная настройка означает, что вы сможете с легкостью заряжать все свои устройства Apple, включая MacBook, iPad, iPhone и другие. Включение технологии Anker PowerIQ означает, что блок может зарядить практически любое устройство на высокой скорости зарядки.