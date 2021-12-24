Новый зарядный блок мощностью 120 Вт от компании Anker

Компания Anker выпустила новый зарядный блок мощностью 120 Вт под названием 547 Charger. У него четыре порта USB Type-C, что делает его идеальным для зарядки всех своих гаджетов. Но самое приятное то, что он не больше, чем ваш средний адаптер для ноутбука, несмотря на мощность 120 Вт.

Две из четырех портов USB-C идеально подходят для мобильных телефонов и планшетов и обеспечивают мощность 20 Вт. Два других способны обеспечить до 100 Вт или 90 Вт. Есть даже порт на 60 Вт для идеального среднего уровня между 100 Вт и 20 Вт.

Универсальная настройка означает, что вы сможете с легкостью заряжать все свои устройства Apple, включая MacBook, iPad, iPhone и другие. Включение технологии Anker PowerIQ означает, что блок может зарядить практически любое устройство на высокой скорости зарядки.
Комментарии и отзывы 547 Charger
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