Новинка Google Pixel 4

Смартфоны получат аккумулятор ёмкостью 2800 мАч и 3700 мАч для базовой и старшей моделей соответственно. Гаджетам приписывают стереодинамики, новейшую версию Android и «прокачанную» модификацию голосового помощника с новыми функциями, некоторые из которых будут эксклюзивными для линейки Pixel 4.Двойная камера обеих новинок будет состоять из 12-мегапиксельного основного сенсора с PDAF-автофокусом и вспомогательного на 16 Мп с объективом. По слухам, Google также занимается разработкой дополнительного аксессуара, способного превратить Pixel 4 в аналог зеркального фотоаппарата.Диагональ экрана Pixel 4 составит 5,7 дюйма при разрешении Full HD+, XL-версия получит 6,3-дюймовую матрицу с разрешением Quad HD+. Оба устройства получат по 6 ГБ оперативной памяти и будут построены на базе флагманского процессора Snapdragon 855. Объём встроенного накопителя, в зависимости от модификации, будет равен 64 или 128 ГБ.О стоимости новинки пока неизвестно.