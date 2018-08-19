Новинка Honor 7,12 и его функции

Согласно данным китайского регулятора, аппарат получит 7,12” панель с разрешением 2244 х 1080 точек (Full HD+), восьмиядерный чипсет с частотой 1,8 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ (с возможностью расширения картами microSD), двойную основную камеру на 16+2 Мп, 8-Мп модуль для селфи, аккумулятор на 4900 мАч и Android 8.1 Oreo.Габариты устройства - 177,57 х 86,24 х 8,13 мм, а вес – 210 г. Доступные цвета – синий, черный и красный.Будущая новинка получит еще больший дисплей и дизайн в стиле OPPO R17 Pro (минимальный треугольный вырез под фронталку). О стоимости смартфона пока неизвестно.