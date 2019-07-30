Новинка Honor Band 5

Honor Band 5 комплектуется AMOLED дисплеем диагональю 0,95 дюйма с разрешением 240 х 120 пикселей. Его прикрывает изогнутое стекло. Плотность пикселей составляет примерно 280 точек на дюйм. Cамая интересная особенность трекера – пульсоксиметр. Honor Band 5 может измерять насыщение крови кислородом. Также стоит выделить наличие датчика ЧСС, мониторинг сна за счет поддержки технологии Tru Sleep 2.0 и наличие 10 режимов, среди которых бег и плавание. Новинка может собирать информацию о сердечном ритме в режиме 24/7.Стоимость новинки составит 35 долларов.