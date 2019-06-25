Новинка Mpow BH298

Устройство оснащено микрофоном и поддерживает функцию громкой связи, радиус действия приемника составляет до 20 метров. Встроенный литий-ионный аккумулятор полностью заряжается в течение 2 часов и обеспечивает до 16 часов непрерывного воспроизведения музыки или до 10 часов в режиме разговора по телефону.Bluetooth-ресивер выполняет сразу две функции. С его помощью можно передать звук со смартфона на стационарную колонку или «законнектить» беспроводную акустику с обычным плеером или автомобильным приемником. Стоимость новинки составит 13 долларов.