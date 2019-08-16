Новинка Philips UpBeat SHB2505

Встроенный модуль Bluetooth 5.0 обеспечивает устойчивое соединение с источником звука на расстоянии до 10 метров. Сопряжение с гаджетом выполняется автоматически после извлечения из футляра, а при постановке на зарядку — прекращается для экономии энергии. Время автономной работы наушников составляет до 3 часов, а зарядный кейс обеспечит дополнительные 9 часов воспроизведения. За качество звучания отвечают компактные 6-мм излучатели с неодимовыми магнитами.При входящем звонке или необходимости поставить трек на паузу доставать смартфон из кармана не придётся: на вкладышах есть по многофункциональной кнопке. В режиме гарнитуры каждый из наушников может работать как отдельное устройство.Модель обеспечивает хороший уровень шумоизоляции: при поездке в общественном транспорте достаточно слегка увеличить громкость, чтобы «выключить» окружающий гул. Эргономичная форма чашек с силиконовым «лепестком» на корпусе надежно удерживает наушники в ушах — потерять не получится даже во время интенсивной пробежки.О стоимости новинки пока неизвестно.