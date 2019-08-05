Новинка Samsung Galaxy Note 10

Переходник выполнен в белых тонах, напоминает ту текстуру, в которой оформлен переходник на USB-A из комплекта Galaxy S10. К слову, у черного варианта все аксессуары черные, так что не исключено, что в коробке с черным Galaxy Note 10 будет черный переходник. О наличии или отсутствии встроенного ЦАП пока не сообщается. Окажутся ли в комплекте стандартные наушники AKG, или же их USB-аналог.Одним из важнейших решений, принятых Samsung в Galaxy Note 10 – отказ от аудиоразъема 3,5 мм в пользу более узких рамок и отступов и баланса емкости аккумулятора и габаритов. Подтверждение уже было получено на огромном числе рендеров, а сейчас @rquandt показал, какой будет замена. Речь идет о переходнике с USB-С на 3,5 мм, который, очевидно, станет частью стандартной комплектации Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.О стоимости новинки пока неизвестно.