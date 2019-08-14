Новинка Snap Spectacles 3

На одном заряде аккумулятора можно снять до 70 видео и более 200 фото, для «дозаправки» в комплекте предусмотрен фирменный чехол с функцией пауэрбанка. Отснятый материал передается на смартфон через мобильное приложение для последующей публикации в Snapchat. Поддерживаются 3D-эффекты, уникальные для Spectacles 3.Spectacles 3 представляют собой классические солнцезащитные очки с двумя HD-камерами. Съёмка фото с разрешением 1642х1642 пикселя и видео (1216х1216 пикселей) длиной до 60 секунд осуществляется по нажатию кнопки на корпусе. Объем встроенной памяти устройства составляет 4 ГБ — по заявлению производителя, этого хватит для сохранения 100 видеороликов или 1200 фотографий.Фишкой аксессуара стало наличие сразу двух камер, позволяющих придать глубину снимкам и видеороликам, предназначенным для публикации в социальных сетях.Стоимость новинки составит 380 долларов.