Новинка Snap Spectacles 3

2019-08-14, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Snap Spectacles 3; [33]
На одном заряде аккумулятора можно снять до 70 видео и более 200 фото, для «дозаправки» в комплекте предусмотрен фирменный чехол с функцией пауэрбанка. Отснятый материал передается на смартфон через мобильное приложение для последующей публикации в Snapchat. Поддерживаются 3D-эффекты, уникальные для Spectacles 3.Spectacles 3 представляют собой классические солнцезащитные очки с двумя HD-камерами. Съёмка фото с разрешением 1642х1642 пикселя и видео (1216х1216 пикселей) длиной до 60 секунд осуществляется по нажатию кнопки на корпусе. Объем встроенной памяти устройства составляет 4 ГБ — по заявлению производителя, этого хватит для сохранения 100 видеороликов или 1200 фотографий.Фишкой аксессуара стало наличие сразу двух камер, позволяющих придать глубину снимкам и видеороликам, предназначенным для публикации в социальных сетях.Стоимость новинки составит 380 долларов.


Комментарии и отзывы Snap Spectacles 3
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