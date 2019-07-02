Новинка беспроводные наушники Xiaomi Mi Redmi AirDots

Доступные TWS-наушники подойдут для всех видов летнего досуга: заниматься спортом на свежем воздухе, кататься на велосипеде или просто гулять по парку без проводов гораздо комфортнее. Пригодится Bluetooth-гарнитура и в поездках: когда в руках сумки, за плечами рюкзак, а в багаже еще тысяча и одна мелочь, усложнять себе жизнь лишними узлами из кабеля не хочется. Без подзарядки Redmi Air Dots способны проработать до 4 часов — этого как раз хватит на полёт средней продолжительности.Стоимость новинки составит 20 долларов.