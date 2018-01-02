Новинка компании Bluboo

Безрамочный Bluboo X скоро появится на витринах магазинов. Смартфон будет конкурировать с очень известными марками .Известно также о наличии емкого аккумулятора (на 5500 мА/ч), который сможет составить достойную конкуренцию iPhone X. Новинка является продуктом компании Bluboo. Название гаджета, имеющего явное внешнее сходство с iPhone X – «Bluboo X». Аппарат оборудован 5,99-дюймовым экраном AMOLED, разрешение которого – FHD+, и будет способен распознавать владельца по лицу (технология Face ID). Это стало возможным благодаря обновленным камерам, размещенным на верхнем участке лицевой панели.Стиомость гаджета пока не известно.