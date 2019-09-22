Новинка от EVGA GeForce RTX 2070 Super XC Gaming

EVGA пополнила список переработанных видеокарт серии GeForce RTX выпустив свою модель EVGA GeForce RTX 2070 Super XC Gaming.

EVGA GeForce RTX 2070 Super XC Gaming можно назвать премиальной моделью. Видеокарта от EVGA стоит на 100 евро дороже, чем Founders Edition от NVIDIA.

Графический процессор TU104 идентичен для каждого GeForce RTX 2070 Super, архитектура Тьюринг (Turing), с 8 Гб памяти на борту. 2560 шейдерных блока, заявленная тактовая частота 1605 МГц, а частота в турбо-бусте 1800 МГц.

Видеокарта использует GDDR6 память, пропускная способность в 448 Гб/с, модель потребляет 215 Вт мощности (8 + 6 pin PCIe).

Стоимость EVGA GeForce RTX 2070 Super XC Gaming 600 евро.