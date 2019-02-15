Новинка от компании OPPO PBFM30

Корпус гаджета имеет размеры 155,9 х 75,4 х 8,1 ммЭкранная матрица обеспечивает четкость 1520 х 720 пикселей. Размер дисплея равен 6,2 дюйма. Селфи-камера оснащена одним датчиком изображения на 16 МП. Блок тыльной камеры включает в себя оптические модули на 13 МП и 2 МП. На тыльной стороне расположен сканер отпечатков пальцев.На девайсе в качестве операционной системы установлен Android отходящей в прошлое версии 8.1 Oreo. Тип процессора неизвестен, а арсенал памяти содержит 3 ГБ ОЗУ и энергонезависимый накопитель на 64 ГБ.Стоимость смартфона составит 100 долларов.